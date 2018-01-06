Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişimi ardından örgüt mensuplarının deşifre edilmesini sağlayan MİT’in hazırladığı ByLock listeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden tüm illere gönderilmişti. O dönem Ankara Adliyesi’nde görev yapan FETÖ’cü zabıt kâtibi Emre Şanlıtürk’ün listelerde oynama yaparak adını listeden çıkardığı, ağabeyinin de adını değiştirdiği belirlenmişti. ByLock listelerinde inceleme yapan ekipte yer alan kâtip Şanlıtürk’ün nasıl tespit edildiğinin ayrıntısı ortaya çıktı. Bursa Başsavcılığı, ByLock kullandığı gerekçesiyle polis Emrah Şanlıtürk hakkında ByLock’tan soruşturma başlattı. Ancak kâtip Şanlıtürk’ün görev yaptığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği ByLock listesinde, polis Şanlıtürk’ün isminin olmadığı fark edildi. Bunun üzerine Bursa Başsavcılığı durumu Ankara’ya bildirdi. Ankara Başsavcılığı da durumu hem MİT’e sordu hem de serverlar üzerinden yeniden inceleme yaptı. Bu sırada yapılan araştırmayla kâtip ve polis Şanlıtürk’ün kardeş olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede orijinal listede her iki kardeşin de isminin yer aldığının belirlenmesiyle kâtip Şanlıtürk’ün liste üzerinde oynama yaptığı açığa çıktı. Hakkında dava açılan kâtip Şanlıtürk, 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.