Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcılık tarafından FETÖ şüphelisi firari bazı kişilerin fotoğraf üzerinden teşhisi yaptırılan ve ifadesi alınan Akın, ek gözaltı süresi alınarak yeniden emniyete götürüldü. Bu arada, Akın’ın, emniyetteki ifadesi sırasında FETÖ mensubu olduğunu söylediği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli yüzbaşı Fuat Söylemez’in de sabah adliyeye getirildiği, ardından Akın ile birlikte emniyete götürüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Akın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, itiraflarda bulundu. Akın’ın beyanı üzerine ÖKK’da görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit gözaltına alındı. FETÖ yapılanması içinde yer aldığını kabul eden Akın, darbe girişiminden ise haberdar olmadığını öne sürdü. Akın “Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak, benimle irtibat kurmaya çalıştılar. Ama ben hep kaçtım, görüşmek istemedim” dedi. Akın, darbe girişimi sırasında başından vurulmak istendiğini, ancak emeklediği için merminin dizine geldiğini iddia etti. Örgütün kendisine katalogdan evlenmesini teklif ettiğini, ancak bunu kabul etmediğini söyleyen Akın, bu sebeple örgütten dışlandığını savundu. Akın’ın beyanları üzerine gözaltına alınan Söylemez ise darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürerek, olay gecesi Silopi’de bulunduğunu söyledi. Söylemez’in, “Ben bu örgüte küçük yaşta dini duygularla katıldım. Vatana ihanetim söz konusu değil” dediği öğrenildi. Şüphelilerin beyanları üzerine örgütte “mahrem imam” konumunda bulunan bir kişinin Mersin’de gözaltına alındığı bildirildi.