Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) kuruluşunun 90’ıncı yıl dönümü dolayısıyla “çok gizli” ibareli, doksan sayfadan oluşan “90 Sene 90 Nesne” isminde bir kitapçık hazırladı. Kitapta, Türk istihbaratın değişik dönemlerde kullandığı veya yabancı casusların üzerinde yakalanan bazı ilginç eşya ve dokümanlar gözler önüne serildi. 90 nesneyle ilgili hikâyeler istihbari faaliyetin “gizlilik derecesi” izin verdiği ölçüde kitapçıkta sunuldu.

Söz konusu seçki, operasyonel bir faaliyeti adım adım göstermeyi amaçladığı kadar, istihbaratın gelecek açısından önemini gözler önüne seren “arşiv çalışması” özelliğini de taşıyor. Kitapta teşkilatın kuruluş belgelerinden mühürlü zarflarına, Osmanlı Türkçesi kullanılmış kriptolu yazışmalardan “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan rapora, gizli mikrofon tesisatından ele geçirilen gizli dinleme tesisatına, ayakkabı içerisine yerleştirilen gizli telsizden sigara paketi görünümlü telsiz vericiye kadar birçok fotoğrafa yer verildi. Kriptolu mendil, içine cihaz yerleştirilen sabun, baskül görünümlü dinleme cihazı eşyalar arasında dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen operasyon sırasında, ateş altındaki MİT kampüsünde hedef alınan ve Kobra tipi helikopterden atılan 20 mm çapındaki harp başlıklı fişeklerin isabet ettiği araçlardan birinin de fotoğrafı paylaşıldı.

MİT’in, tarih boyunca hangi isimlerde ne tür istihbari faaliyetler yürüttüğüne ilişkin bilgi verilen kitapçıkta, kurumun bugüne geliş süreci kronolojik olarak anlatıldı. Buna göre, 1913 yılında “Teşkilat-ı Mahsusa” ismiyle başlayan istihbarat çalışmaları sırasıyla, “Karakol Cemiyeti”, “Zabitan Grubu”, “Yavuz Grubu”, “Hamza Grubu”, “Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu”, “Millî Emniyet Hizmeti” isimlerinde faaliyet gösterdi ve son olarak “Millî İstihbarat Teşkilatı” ismini aldı.



Ortam dinlemesi için yapılan sigara görünümlü verici.



İçi oyularak gizli haberleşmede kullanılan sabun.