Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla’da bazı mahallelerde kokuya neden olan ve çok sayıda vatandaşı etkileyen kimyasal atık soruşturmasında daha önce bölgede çalışma yaptığı tespit edilen 4 vidanjörden örnek alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 vidanjörden daha örnek alındı. Alınan numuneler, incelenmek üzere İSKİ’ye gönderildi.