Tuzla’da bazı mahallelerde kokuya neden olan ve çok sayıda vatandaşı etkileyen kimyasal atık soruşturmasında daha önce bölgede çalışma yaptığı tespit edilen 4 vidanjörden örnek alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 vidanjörden daha örnek alındı. Alınan numuneler, incelenmek üzere İSKİ’ye gönderildi.
Tuzla’da 'atık' soruşturması ile ilgili 11 vidanjörden daha numune alındı
06.01.2018 - 10:39 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Tuzla ilçesinde atık su kolektör hattına kaçak kimyasal deşarj edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 11 vidanjörden daha numune alındı. Numune alınan vidanjör sayısı 15’e çıktı.
Etiketler : tuzla,koku,
533937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533937.aspx
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