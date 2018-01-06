Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre 30 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve “Terör örgütüne üye olma” suçundan aranması olan ayrıca Kayyum atanmadan önce Ömerli Belediye Eş Başkanlığı yapan İpek Güneş, isimli şahıs, çıkartıldığı Ömerli ilçe adli makamlarınca tutuklandı.