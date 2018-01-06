Edinilen bilgiye göre 30 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve “Terör örgütüne üye olma” suçundan aranması olan ayrıca Kayyum atanmadan önce Ömerli Belediye Eş Başkanlığı yapan İpek Güneş, isimli şahıs, çıkartıldığı Ömerli ilçe adli makamlarınca tutuklandı.
DBP'li eski belediye eş başkanı 'Terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı
06.01.2018 - 15:57 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin'in Ömerli ilçesi eski belediye eş başkanı İpek Güneş, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı.
Etiketler : İpek Güneş,Demokratik Bölgeler Partisi,Mardin Ömerli,
533992 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533992.aspx
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