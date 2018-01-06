Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Oteller Bölgesi’nde yaklaşık 100 kamyon kar taşınarak 1 hafta içerisinde yapılan ve Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin askerin temsili kardan heykellerin açılışı yapılırken, Bakan Ahmet Arslan ile Bakan Osman Aşkın Bak, asker heykellerine karanfil bıraktı.

Kardan asker heykellerinin açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Tabi amaç özellikle ecdadı anmak, yad etmek ve gençlere o bilinci aşılamak. O bilinçle ecdat bundan 100 sene önce gözünü kırpmadan donmak bahasına şehit olmaya gitmiş. Çünkü bir hedef var. Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna, bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakma idealleri var. O idealler kapsamında da gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyorlar” dedi.

Arslan, “Dolayısıyla biz onları rahmetle minnetle yad ediyoruz. Her zaman ki gibi bu coğrafyada Ebul Hasan Harakani başta olmak üzere ta bin yıl önce bu coğrafyada ilk şehidimiz. O günden bu güne çok şehit vermişiz. En son 103 sene önce 90 bin kişi Sarıkamış’ta şehit olmuştur. Nitekim bugünde 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız diyor ki istiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu ise gözümüzü kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gideriz. İşte bu bilinci gelecek nesillere taşımak adına bir mücadelemiz, bir gayretimiz var. Allah milletimizden razı olsun. Sadece Kars’ta değil, Türkiye’nin her yerinde Sarıkamış şehitlerini anmak adına etkinlikler yapılıyor. Ve bu bilinç gençlere, gelecek nesillere aşılanıyor” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’da Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında heykellerin yapımında emeğe geçenlere teşekkür etti . Bak, Biraz evvel açtığımız heykellerle, bunu yapan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sarıkamış’ı hatırlamak, Çanakkale’yi hatırlamak, geçmişimizi hatırlamak bu ülkenin geleceği için çok önemli adımlardır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan ve Bakan Bak, kardan heykeller önünde bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikler kapsamında akşamda meşaleli kayak gösterisi yapılacak.