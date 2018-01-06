Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum sanatçıya Allah’tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Münir Özkul'un ailesine taziye telefonu
06.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Etiketler : erdoğan,taziye telefon,
534069 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534069.aspx
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