Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton’a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cenk Tosun'a telefon
06.01.2018 - 23:30 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,cenk tosun,
534076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534076.aspx
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