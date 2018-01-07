Yeni hal binasına ait kantar işletmesinin kendilerine verilmesini talep eden zanlılar, olumsuz cevap alınca Şahin’i zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Başkan polisin müdahalesiyle kurtarılırken, şahıslar gözaltına alındı.
Belediye Başkanı’nı kaçıracaklardı
07.01.2018 - 04:46 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 04:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’e bağlı Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, önceki gece evine giderken önü 4 kişi tarafından kesildi.
Etiketler : bilecik,belediye başkanı,
534111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534111.aspx
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