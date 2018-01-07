Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berlin ve Ankara yönetimi arasında bir süredir devam eden gerilim sona eriyor. Son haftalarda iki ülkeden de tansiyonu düşürmeye dair açıklamalar gelmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü. Gabriel, memleketi Goslar kentinde gerçekleşen buluşmada Çavuşoğlu'nu evine davet etti. Çavuşoğlu da daveti kabul etti ve Gabriel'e misafirperverliği için teşekkür etti. Meseleleri görüşmek üzere toplanan iki bakan ortak basın toplantısı yaptı. Çavuşoğlu, Almanya ile diyaloğun sürdürmenin önemine değinirken “Biz karşılıklı güvene dayalı samimi bir şekilde bu diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz. Türkiye ile Almanya ilişkilerini tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara götürme noktasında samimiyiz. Her konuda hem fikir olmak zorunda değiliz. Görüş ayrılıkları ve farklılıkları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda var" dedi.



GABRİEL: PKK’YI ENGELLEDİK, ADİL ÖKSÜZ’Ü DE ARIYORUZ

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ise Türkiye'den gelen insanların Alman ekonomisine yaptığı katkıya değinirken, Türkiye'nin Nazi döneminde kaçan insanlara kucak açtığını hatırlattı. Gabriel “Türkiye'nin mültecilere yönelik olumlu tutumu yakın tarihle sınırlı değil. Nazi döneminde kaçmış olan ve Türkiye'ye sığınmış olan bir çok insana da kucak açmıştı. Dolayısıyla bilinenin dışında çok ortak yönlerimiz var. Yüz yılı aşkın süredir ilişkimiz var. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Almanya arasında fikir ayrılıkları söz konusu oldu. Her konuda hem fikiriz demek mümkün değil. Ancak tüm bu zorlukları aşmayı görev biliyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi. Gabriel, Almanya'nın son dönemlerde PKK konusunda gerekli önlemleri aldığını vurgulayarak, ''En son Düsseldorf'ta bayrak açmalarına müsaade etmedik. Polis gerekli tedbirleri alıyor. Terör terördür” diye konuştu.

FETÖ konusunda ise Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkardıklarını aktaran Gabriel, Türkiye'nin kendilerine gerekli bilgi ve belgeyi sunması durumunda gerekeni yapacaklarını söyledi.