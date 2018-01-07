Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hâle getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütüne ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler etki altına alınmaya devam ediliyor.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlerin tespit edilmesi üzerine Kani Rash bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hâle getirildiği harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.