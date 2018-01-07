Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) , dünyada sadece Türkiye'de bulunan Anadolu yaban koyununun üzerindeki olumsuz etkileri kaldırıp, bu türü geleceğe taşımak için çalışmalar yapıyor.

Anadolu yaban koyunlarının kaldığı son yer olan Konya-Bozdağ'da bulunan 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde, 2017 envanter çalışmalarına göre yaklaşık 550 yaban koyunu bulunuyor. Bu merkezin yanı sıra Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar'daki iki ayrı merkezde daha üretim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Konya-Bozdağ'dan nakledilenlerle kurulan Ankara-Nallıhan Üretme Merkezinde yaklaşık 50, Afyonkarahisar-Şuhut Üretme Merkezinde ise yaklaşık 30 yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu merkezlerde üretilen yaban koyunları, uygun alanlarda tabiata bırakılarak, türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.

Yaban hayatının korunması bakımından teknolojinin bütün imkanlarını kullanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Anadolu yaban koyunlarının 2017'de yapılan envanter çalışmalarında ilk kez uçan gözlerden faydalandı. Konya Bozdağ'daki koyunların yaşadığı alanın genişliği göz önünde bulundurulduğunda uçan gözler, sayımlar konusunda faydalı sonuçlar verdi.

"Zarar verene 78 bin lira ceza"

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, biyolojik zenginliğin korunması ve sahip olunan yaban hayatının kaynaklarının sürdürülebilmesi amacıyla bu üretme merkezlerinin kurulduğunu hatırlattı.

Bakan Eroğlu, yaban koyununu kaçak avlayanın veya onlara zarar verenin 78 bin lira tazminatla cezalandırılacağını belirtti.