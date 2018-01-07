Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilciyi belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başladı. Oy verme işlemi kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, evlerinin yanındaki okula yürüyerek geldi. Akıncı oyunu saat 10.00’da, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 219 numaralı sandıkta eşi Meral Akıncı ile birlikte kullandı. Seçimlerin en demokratik şekilde yaşanmasının önemine dikkat çeken Akıncı, seçimin ilk kez farklı bir düzenleme ile yapıldığını kaydederek, “Oy pusulaları büyüdü, oy kabinleri değişti” dedi. Gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Günün hayırlı sonuçla bitmesini temenni ediyorum ve çıkacak sonucun halkımızın daha iyiye, daha güzele ulaşmasında kilometre taşı oluşturmasını temenni ediyorum” dedi. Sonuçların belli olmasının gece yarısını, yarını bulabileceğini kaydeden Akıncı, yeni bir hükümetin oluşması bakımından bu sonuçların gereği neyse Cumhurbaşkanı olarak bunu yerine getireceğini ifade etti.