Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Özkul'un eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul, sanatçılar Haldun Dormen, Demet Akbağ, Hamdi Alkan, İzzet Günay, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Arıman ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı cenaze namazı öncesi takımlarının şapkasını giyerek Özkul'un tabutu başında saygı duruşunda bulundu. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Türk milletinin gözü yaşlı. Çok değerli bir sanatçıyı ebediyete uğurluyoruz" dedi.



Helallik alınmasının ardından Özkul'un cenazesi cenaze aracına götürüldü. Kalabalık avluya sığmazken, cenaze aracı uzun süre kalabalık nedeniyle camiden ayrılamadı. Ardından Özkul'un cenazesinin bulunduğu araç Bakırköy Mezarlığı'na doğru yola çıktı. Bu sırada cenazeye katılanlar Özkul'u alkışlar ve "Mahmut Hoca" sloganlarıyla uğurladı.



SANATÇILAR MÜNİR ÖZKUL'U SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçılar, usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra usta oyuncunun ailesi, oyuncu Demet Akbağ, Yönetmen Hamdi Alkan, Yönetmen Haldun Dormen, Nuri Alço ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze törenine katılan ünlü oyuncu Demet Akbağ, “Acı bir kayıp, hakikaten iyilik azalıyor. Son zamanlarda yine hep iyi insanları kaybediyoruz. Bir usta daha gitti. Sevgili Aydın Boysan'ı da kaybettik. Üst üste oldu ikisi de. Münir usta ile aynı sahnede iki oyunda oynadığım için kendimi şanslı sayabiliyorum. Tek avuntum bu. Hem onu izleyip hem onunla aynı sahnede olabilen şanslı insanlardan biriyim. Bütün ülkemizin başı sağ olsun” dedi.



“Çok eksildik, bir devir kapandı”

“Çok eksildik bir devir kapandı” diyen Hamdi Alkan ise, “Çok eksiliyoruz, çok yalnız kalıyoruz. Filmlerinde yaşayacak ama işte Münir Özkul gibileri de gelmiyor. Çok özel bir insandı. Sadece sinemadan değil sanattan çok iyi anlardı. Eşi çok iyi ilgilendi. İki yıl çok güzel günler geçirdim onunla, son işiydi belki. İlerleyen yaşına rağmen o kadar disiplinli, o kadar işine aşık, o kadar mesleğine aşık bir insandı ki, biz onun onda birini yapabilirsek çok güzel şeyler, çok güzel günler yaşayacak bu ülke. Çünkü güzellikler katan bir insandı. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.



“Türk sineması değil, onu kaybeden Türk halkı”

Haldun Dormen ise de, “Türk sineması değil, onu kaybeden Türk halkı. Çünkü o Türk halkının yakınıydı, babasıydı, komşusuydu, amcasıydı. O ve Adile Naşit gibi sanatçılar dünyaya gelmedi, gelemez de. Ben Amerika'dan ilk geldiğim zaman onunla oynadım zaten. İki oyunda birlikte oynadım, sonra beraber oynamadık ama tabii onu hep takip ettim. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum” diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın gelişiyle cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, usta oyuncuyu uğurlamaya gelenleri arayarak cami avlusuna aldı.