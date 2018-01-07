Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balat’ta 1898 yılında demirden inşa edilen ve tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise), 7 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından bugün yapılan törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Bulgar Eksharlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, Türkiye ve Bulgaristan’daki dini cemaat liderleri katıldı.

ERDOĞAN’DAN “SEN DE ÇEKEMEZSEN KİMSE ÇEKEMEZ” ESPRİSİ

Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kilisenin önüne geldi. Burada Erdoğan beraberindekilerle birlikte kurdele keserek kilisenin açılışını gerçekleştirdi. Ardından içeriye giren protokol kiliseyi gezdi. Erdoğan ise yetkililerden kilise ve yapılan restorasyon hakkında bilgi aldı. Kurdele kesimi esnasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir foto muhabiri arasında yaşanan diyalog çevredekileri güldürdü. Erdoğan kendilerini görüntüleyen muhabirlere, “Çekebildiniz mi” diye sordu. Muhabirler de, alanın darlığından dolayı “çekemedik” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Erdoğan’ın, “Sen de çekemezsen kimse çekemez” demesi çevredekileri güldürdü.