Bakan Soylu, modüler sınır güvenlik duvarlarını incelemek üzere Ağrı’dan helikopterle Iğdır’a geldi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, Bakan Soylu’yu karşılayarak brifing verdi. Bakan Soylu, askeri mangayı selamlayarak Türkiye-İran sınırında havadan incelemelerde bulundu.