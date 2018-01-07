Bakan Soylu, modüler sınır güvenlik duvarlarını incelemek üzere Ağrı’dan helikopterle Iğdır’a geldi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, Bakan Soylu’yu karşılayarak brifing verdi. Bakan Soylu, askeri mangayı selamlayarak Türkiye-İran sınırında havadan incelemelerde bulundu.
İran sınırında incelemelerde bulundu
07.01.2018 - 14:42 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye-İran sınırı,terör mücadele,
534219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534219.aspx
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