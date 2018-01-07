Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, Münir Özkul'un Türk sinema, tiyatro ve meddahlık geleneğine büyük katkılarının olduğunu bildirdi. Mesajında, Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bahçeli, "Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.