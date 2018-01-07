MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, Münir Özkul'un Türk sinema, tiyatro ve meddahlık geleneğine büyük katkılarının olduğunu bildirdi. Mesajında, Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bahçeli, "Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özkul ailesine başsağlığı
07.01.2018 - 14:50 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Münir Özkul'un vefatı nedeniyle Özkul ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Münir Özkul vefatı,
534221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534221.aspx
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