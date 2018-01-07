MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Münir Özkul'un vefatı nedeniyle Özkul ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, Münir Özkul'un Türk sinema, tiyatro ve meddahlık geleneğine büyük katkılarının olduğunu bildirdi. Mesajında, Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bahçeli, "Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'den, Münir Özkul için taziye mesajı
07.01.2018 - 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Etiketler : devlet bahçeli,münir özkul,bahçeli,
534224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534224.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER