Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balat'taki restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin açılışının ardından Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bulgar Başbakan Borisov köşkten çıkış yaptı. Erdoğan ise çıkış yaparak Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programına gitti.