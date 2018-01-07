Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balat'taki restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin açılışının ardından Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bulgar Başbakan Borisov köşkten çıkış yaptı. Erdoğan ise çıkış yaparak Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programına gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar Başbakanı kabul etti
07.01.2018 - 15:03 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demir Kilise'nin açılışının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov‘u kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Bulgaristan Başbakanı,Boyko Borisov,
534225 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534225.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER