Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta Yerköy Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yerköy İlçe Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'de görülen Reza Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Davanın hakimi 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'cülerin bir organizasyonu ile 2014 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye bir konferansa getiriliyor. Orada moderatörlük yaptırılıyor, röportaj yapıyor ve konuşmaları var. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün ağzıyla propagandasını yapıyor, Türkiye ve Türkiye hükümetini suçluyor bu hakim. Ayrıca aynı hakim yargılamayı yaparken 'Deliller hukuka aykırı ama ey jüri siz bu hukuka aykırılığı görmeyin, bu hukuka aykırı olan delillere göre karar verin' diyor. Nerede tarafsızlık. Davanın savcısı 17-25 Aralık sürecini meşru gören ve onu destekleyen açıklamalar yapıyor. Soruşturmayı ilk başlatan savcı FETÖ'nün cesaretlendirdiği ve destek verdiği bir savcı. Yargılama sırasında sanık olan Zarrab ceza tehdidi ve hürriyet vaadiyle birdenbire iftiracı pozisyonuna geldi. Dava açıldığında da sanık. Soruşturma sürecinde de şüpheli. Ama duruşma vakti geldiğinde birden sanık olmaktan çıktı, tanık oldu. O da diyor ki 'Benim buradan cezaevinden kurtulmam için yalan söylemekten. bunlar ne diyorsa altına imza atmaktan başka çarem yoktur.' Yalan söylediğini o da kabul ediyor" dedi.

"6 defa neden aklına gelmedi"



Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın daha önce 6 defa ABD'ye gittiğini ifade eden Bozdağ, "ABD bu girişlerde hiç sorgu sual, gözaltı ve tutuklama yapmamış, 7'ncisinde yapıyor. 6 defasında neden yapmadın? Aklına mı gelmedi? Dosya zaten oradaydı. Niye yapmadın, hesap başka. Demek ki senaryoda onun tutuklanması ve gözaltı işlemi yapılması vakti başka vakitmiş. Bu dosyanın içerisinde ileri sürülen sahte delilleri önce açıklamadılar. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz orada açıkladı. Delilleri nasıl çaldığını, çalıntı olduğunu, çaldığı delilleri nasıl ABD'ye FBI ve CIA'in yardımıyla getirdiğini, havalimanına indikten sonra teslim ettiğini açıkladı" şeklinde konuştu.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolarla ruhunu satıyor ve milletine, devletine ihanet ediyor ve doğruyu söylemiyorlar. Yalanlarla, iftiralarla ihanet ediyor. Bu olay FBI ile CIA ve Richeard Berman denen yargıcın ortaklığıyla 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suçüstü yakalanmalarıdır. Hakim FETÖ'cülerin ağırladığı biri, savcı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği ve 17- 25 Aralık'ı destekleyen biri. En önemli tanık dedikleri kişi FETÖ'cü firari bir komiser yardımcısı, 17 Aralık soruşturmasının da polisten amiri. Raportör dediği kişi yine Türkiye'den firari FETÖ'cü bankacı olan biri. Bilirkişi özel seçilmiş, dedikleri gibi karar vermeyecekleri değiştirdiler. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Ortada bir tiyatro var. Senaristinin FETÖ, CIA, FBI olduğu bir tiyatro var. Bu tiyatronun içerisinde rol alan aktörler, birisi mahkemenin hakimi, o da FETÖ'cülerler iş birliği içerisinde, öbürü ise figüranlar ise FETÖ'nün firari teröristleri el birliği ile bu tiyatroyu orada oynuyorlar ve oynatıyorlar. Buradan biz bir adalet beklemeyiz. Bizim açımızdan bu yargılamanın hukuki bir kıymeti yoktur. Bu yargılamada hukuk, mahkeme ve muhakeme önceden belli olan sonucun ilan etmek için zorunlu olarak yerine getirilen bir usul işleminden başka bir şey değildir. Kullanılan bir kılıç haline getirilmiştir. Bizim açımızdan bunun bir kıymeti olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek isteriz."