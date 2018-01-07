Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 2 aydır ilçe başkanlığı yapacak isim bulamadı. Son olarak yapılan görüşmeler neticesinde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı İzzet Şahin tarafından ilçe başkanlığı görevi eski CHP delegesi Ahmet Abay'a tebliğ edildi. Görevi kabul eden Abay, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra görevi geri iade etti. Bunun üzerine Şahin, görevi eski CHP delegesi olduğu belirtilen Mahmut Ay'a verdi. İYİ Parti'nin yeni İlçe Başkanı Ay, ilçede teşkilatlanma çalışmalarına başladı.