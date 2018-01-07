İYİ Parti, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 2 aydır ilçe başkanlığı yapacak isim bulamadı. Son olarak yapılan görüşmeler neticesinde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı İzzet Şahin tarafından ilçe başkanlığı görevi eski CHP delegesi Ahmet Abay'a tebliğ edildi. Görevi kabul eden Abay, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra görevi geri iade etti. Bunun üzerine Şahin, görevi eski CHP delegesi olduğu belirtilen Mahmut Ay'a verdi. İYİ Parti'nin yeni İlçe Başkanı Ay, ilçede teşkilatlanma çalışmalarına başladı.
İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini bir gün sonra iade etti
07.01.2018 - 16:53 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığına atanan eski CHP'li Ahmet Abay, bir gün sonra görevini iade etti. İlçe başkanlığı yine eski bir CHP'li Mahmut Ay'a verildi.
Etiketler : Gaziantep,Nurdağı,İYİ Parti,Ahmet Abay,
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