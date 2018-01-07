Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Ağrı ve Iğdır’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden modüler sınır güvenlik duvarlarını inceleyerek, hudut karakollarını ziyaret etti. Bakan Soylu, ilk olarak Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu’na ziyarette bulundu. Karakol girişinde askeri törenle karşılanan ve şeref defterini imzalayan Soylu, gözetleme kulesine çıkarak sınır hattını inceledi. İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra helikopterle 4. Hudut Tabur Komutanlığını ve Sultantop Karakolunu ziyaret ederek şehitleri yad etti.

İnceleme ve ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, “Ağrı ve Iğdır’da yapımı devam eden sınır güvenlik duvarlarının 8 ayda yüzde 50’ini tamamlamış durumdayız” dedi.

TOKİ tarafından yapılan ve Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen modüler sınır güvenlik duvarlarının teröristlerin sınırdan sızmalarını büyük oranda engelleyeceğini kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

“144 kilo metrelik bir sınır duvarı yapma ihtiyacı oluştu. Bunun sebebi terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve düzensiz göçle mücadele. 8 ayda yüzde 50’ini tamamlamış durumdayız. Sınır duvarlarımız sona erdiğinde gerek düzensiz göç, teröristlerin İran tarafından Türkiye’ye sızmalarının önüne geçeceğiz. İran’ın da burada hakkını vermek lazım. Bize ciddi bir kolaylaştırıcı tavır ortaya koydu, adımlar attı. Temmuz, Ağustos ayında sona erecek. Ardahan’da da Gürcistan ve Ermenistan sınırında da başka metotla bunu sağlamaya çalışacağız. 1-2 ay içerisinde buna yaklaşık bir adım atacağız elektronik sistemi devreye sokan yeni model ortaya koymaya çalışıyoruz.”