Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir baba, 2 küçük kızını öldürüp intihar etti. Yaşanan bu acı olay sonra anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurmasına rağmen kocası Ali Yardım hakkında uzaklaştırma kararı aldıramadığını ileri sürdü. Acılı annenin iddialarıyla ilgili gazetemize konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlık olarak konu ile ilgili adli araştırma sonuçlarını yakından takip edeceklerini söyledi. Baba vahşetini, insanlık dışı olarak nitelendiren Bakan Kaya "Âdeta sözün bittiği yer. Bizim inancımızla, değerlerimizle böylesi bir olayı açıklama ve anlama imkânımız yok. Bu olay, inanç ve değerlerimizin güçlendirilmesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kere daha gösterdi. Bakanlık olarak değerler eğitimine çok önem veriyor ve bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Şiddet olaylarının önlenmesi konusunda sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil, yerel yönetimlerin, üniversitelerin sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın da sorumluluk üstlenmesi gerekli. Uzmanlarımız bu olayın adli araştırma sonuçlarını edindikten sonra, benzer olaylarla birlikte bu konu üzerinde bir vaka yönetimi anlayışıyla analiz yapacak. Bir anlamda, konuyu sadece kolluk ve adli sürecin akışına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak önceliklerinin şiddet mağdurları ve çocuklarına yönelik koruyucu hizmetlerin etkili verilmesi olduğunu da sözlerine ekleyen Kaya, şöyle devam etti: Kadın konukevi sonrası izleme ve destek modelinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yürütüyoruz. Mağdura hızlı ulaşma, takip ve izleme sürecinin etkinliğini arttırdık. 'Evlilik Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Programı' ile 2017'de 9 ilde pilot uygulamalar yürüttük. Programı bu yıl ülke geneline yaygınlaştıracağız.