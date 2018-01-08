Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden 2015 yılı Şubat ayında, planlı gece uçuş eğitimi için havalanan iki RF-4E keşif uçağı, dağa düştü. Kazada, Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Ailelerin peşini bırakmaması üzerine hazırlanan raporda kazanın planlı olarak gerçekleştirildiği delilleriyle ortaya konuldu. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rapora göre, uçaklar uçmaması gereken olumsuz hava şartlarında kaldırıldı. Pilotların verdiği rota yerine uçağın bilinçli olarak dağ seviyesine kadar indirildiği tespit edildi. Ayrıca telsizin sürekli meşgul edilmesinden dolayı pilotlar da var olan olumsuzluğu kuleye bildiremedi. Kuledeki radar izinden uçakların uçuş güzergahında dağ olduğu bilinmesine rağmen bu uyarı da pilotlara yapılmadı. Ayrıca yerde uçuş kontrol görevlisi olan Onur Özkaya da filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk tarafından, kurallara aykırı olarak uçakta görevlendirildi. Onur Özkaya, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu sırada FETÖ'den tutuklanan Tümgeneral Murat Semiz'in damadı olan Pilot Üsteğmen Emre Çömez'in yerine uçtu. Yine rapora göre, filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk, 15 Temmuz darbesindeki rolünden dolayı FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Kaza sonrası bir ekip kurarak Binbaşı Ali Ertürk'ü aklayan Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın da FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı ve 15 Temmuz sonrası tutuklandı. Aynı şekilde Binbaşı Ali Ertürk'ü aklayan rapora imza atan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sistemler Başkanı Tuğgeneral Recep Sabri Özatak ile Tuğgeneral Kemal Akçınar'ın da yine FETÖ üyeliğinden tutuklandığı ortaya çıktı.