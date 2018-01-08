Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli Korgeneral Doğan Temel, hatıralarını anlattığı 'Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam' isimli kitabında, Türkiye- Suriye sınır hattında ışıklı cisimler görülmesi üzerine başlatılan operasyonu anlattı. 'UFO'lar' başlığı altında detayları verilen kitapta şöyle denildi: Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak, veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bazen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çakarak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetlerinden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16'lar bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiği ve geri döndüğü bildirildi.

“GÖRGÜ ŞAHİTLERİ VAR”

Meçhul cisimlerden birinin Nusaybin kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiğinin bildirildiğini kaydeden Temel “Bunun üzerine Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, mecburi olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim kaybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldu. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler” ifadesini kullandı.