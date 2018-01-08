Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında hakim, savcı hücre çalışma evlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkametleri 8 ilde bulunan 4 hukuk mezunu, 5 ihraç hakim ve savcı ile 2 avukat olmak üzere toplamda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Mersin, Kütahya, Bursa, Kırşehir, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yapılacak gözaltı çalışmalarının yanı sıra şüphelilerin ikametleri ve eklentilerinde arama ve el koyma işlemlerinin de yapılacağı öğrenildi.