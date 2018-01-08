Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında hakim, savcı hücre çalışma evlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkametleri 8 ilde bulunan 4 hukuk mezunu, 5 ihraç hakim ve savcı ile 2 avukat olmak üzere toplamda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Mersin, Kütahya, Bursa, Kırşehir, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yapılacak gözaltı çalışmalarının yanı sıra şüphelilerin ikametleri ve eklentilerinde arama ve el koyma işlemlerinin de yapılacağı öğrenildi.
Tokat'ta ihraç edilen hakim, savcı ve avukatlara gözaltı kararı
08.01.2018 - 13:05 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim, savcı hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında daha önceden haklarında ihraç kararı verilen hakim ve savcıların da bulunduğu 11 kişi için gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Tokat,gözaltı,
534502 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534502.aspx
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