Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan medyada, "Bir şeyin yok denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti" başlığıyla yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulanarak, "Malatya Akçadağ ilçesinde yaşanan olayla ilgili Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.