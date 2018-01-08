Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci heyecan ile liselere geçişteki yeni sistemi merak ediyordu. TEOG'un kaldırılmasının ardından tüm öğrencilerin gözü kulağı adeta yeni sisteme kesilmiş bir durumdaydı. Yeni sistemde ne olacak, öğrencileri neler bekliyor bununla ilgili MEB Müsteşarı Yusuf Tekin çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki liseye geçişte yeni sistem nasıl olacak, LGS'de 3 çemberli sistem ne? İşte öğrencilerin kafasını kurcalayan soruların cevapları. Liseye geçiş sistemi ile ilgili konuşan MEB Müsteşarı Tekin "Her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, imam hatip ve Anadolu lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak" dedi. Tekin, sınav sisteminin gelecek yılda değişmeyeceğini söyledi. Liseye geçişte TEOG'un kaldırılmasının ardından, yeni liseye geçiş sistemi açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin liseye geçiş sistemi ile ilgili konuştu. Tekin, "Tüm çocuklarımızı istedikleri okula göndereceğimizi taahhüt ediyoruz. Bunun için üç çemberli bir sistem oluşturduk" dedi. Onemli açıklamalarda bulunan Yusuf Tek şunları anlattı:

Öğretmen doluluk oranlarını eşitledik, binaların ihtiyaçlarını giderdik. Ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Oturduğun yer veridir benim için. Peki, çocuğunu özel okula gönderen veliler ne yapacak? Onlar için de diyorum ki ben oturduğun yere bakarım. Bu veri etrafında her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, imam hatip ve Anadolu lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak. Burada çocuk yerleşemeyebilir diye düşünürsünüz.



"OKULLLARLA EŞLEŞTİRDİK"

O zaman size ikinci bir çember sunuyoruz. Yarıçapı büyüyor ama adresine ikinci derecede yakın üç tane okul sundum size. Sonra bir çember daha çiziyorum. Çemberin çapı biraz daha büyüdü orada da üç tane okul var. Sizin çocuğunuz herhangi bir Anadolu lisesine gitmek istiyor. Birincisi X, ikinci çemberdeki Y , üçüncü çemberdeki Y Anadolu Lisesi. Çocuk mutlaka bu okullardan birine yerleşecek çünkü biz adresleri, liselerin kayıt bölgelerini oluştururken o bölgedeki yaşayan vatandaş sayısı o bölgedeki ortaokullar 8. sınıftaki öğrenci sayısını hep bu okullarla eşleştirdik.



"KONTENJAN DOLDU DURUMU OLMAYACAK"

Birincisi diyebilir, ikincisi diyebilir belki ama üçüncüsüne mutlaka yerleştiriyoruz. 5 tane tercih yapacak. Herhangi bir çocuğu zorla imam hatibe göndermek diye bir seçenek yok. Mutlaka da birine yerleştireceğimizi taahhüt ediyoruz.



"YENİ SİSTEM ARTIK DEĞİŞMEYECEK"

Seneye de ondan sonraki seneye de sistem değişmeyecek. Önümüzdeki yıl da 8. sınıf öğrencileri 8. sınıf konularından aynı sınava girecekler ve sınavla alan liselerde bu soruları kullanacağız.

(Akşam)