15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde erkek bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
08.01.2018 - 16:50 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde erkek bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
534573 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534573.aspx
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