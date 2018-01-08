AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.
Edremit'te 3,5 büyüklüğünde deprem
08.01.2018 - 16:53 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,edremit,
534574 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534574.aspx
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