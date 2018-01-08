Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 50 milletvekilini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Resmî olmayan sonuçlara göre Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimlerin galibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, erken genel seçim sonucundan dolayı KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü kutladı. KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yıldırım ve Akdağ, dün gerçekleşen seçiminde elde edilen seçim başarısından dolayı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü telefonla arayarak tebrik etti.