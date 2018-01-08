Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Millî Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak. Hükûmetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli'nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.''

ÖNLİSAN MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİĞE YALANLAMA

Öte yandan açıklamalarına devam eden Bozdağ, ön lisans mezunlarıyla ilgili çıkan kısa dönem askerlik haberlerini yalanladı.

''YUNANİSTAN'DAN DARBECİLERİN İADESİNİ BEKLİYORUZ''

"Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz."

ABD'deki Hakan Atilla davası

ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili olarak da Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür."

Mor Beyin yazılımı

Bozdağ, 'Mor Beyin yazılımı' ile ilgili de "Sırf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olup sadece Bylock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır." şeklinde konuştu.