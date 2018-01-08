Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü darbecilere direndiği için madalya almıştı. 27 Aralık 2017'de FETÖ'ye üye olduğunu söyleyerek emniyete teslim olan Akın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istemişti. Akın'ın ifadeleri doğrultusunda Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit de FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle emniyet mensuplarınca gözaltına alınmıştı. Akın, emniyetteki sorgusunda FETÖ üyesi olduğunu belirterek, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım ama beni rahat bırakmadılar. Firar edenler beni sürekli aradılar ve irtibat kurmaya çalıştılar. Ben, onlardan hep kaçtım, görüşmek istemedim. Darbe girişimi sırasında başımdan vurulmak istedim ancak emeklediğim için mermi dizime isabet etti. Bana katalog evliliği yapmamı önerdiler. Ben bunu kabul etmedim, bu sebeple onlar tarafından dışlandım" ifadelerini kullanmıştı.