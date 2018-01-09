Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı ile dün İstanbul'da 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan Ö.F.B., B.T., H.Y., M.A., V.A., B.Ç. ve M.B. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet, çeşitli çapta 2 tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da DHKP/C operasyonu, 7 gözaltı var
09.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,dhkpc,gözaltı,
534758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534758.aspx
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