Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
09.01.2018 - 11:21 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,dhkpc,terörist,
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