Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik aldığı istihbaratı değerlendirdi. O.A. isimli şahsın evinde arama yapan Avcılar Asayiş Büro Dedektifleri, savcılık izniyle evde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Evde yapılan aramalar esnasında o sırada eve gelen M.B. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. M.B.’nin yapılan sorgusu sonrası kendisini arkadaşı olan O.A.’nın kendisini eve gönderdiği ve onunda eve geleceğini söyledi. Ekipler kısa sürede yaptığı titiz çalışma sonrası bir motosikletle eve gelen O.A.’yı da yakalayarak göz atına aldı. O.A.’nın yapılan sorgulamada aralarında hırsızlık ve uyuşturucunun da bulunduğu 5 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı.

Asayiş Büro Dedektiflerinin devam ettirdiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan suçlulardan M.B. başka bir adreste bulunan evinde yapılan aramada, 6 adet şeffaf poşet içerisinde her biri 510 gr gelen 3 kilo 60 gram eroin maddesi, 1 kilo 500 gram esrar, 90 gram metamfetamin,146 gram taş kokain, 3 kilo 250 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.