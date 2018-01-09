Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i törenle karşıladı. Mevkidaşı Kitarovic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kitarovic ile tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

VİDA TRANSFERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'un "Birçok durumda da söylediğim gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir." cümlesinden sonra söz alan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun."