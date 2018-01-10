Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği gecede 2017 yılı Gazetecilik Ödülleri dağıtıldı. Törende, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş, “Çocukları Karışan Aile” haberiyle “En İyi Haber” dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Ahmet Arslantaş’ın ödülünü Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın elinden aldı.



Validen Arslantaş’a övgü

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Ahmet Arslantaş’ı tebrik ederek, yaptığı haberin gazetecilik açısından çok önemli bir haber olduğunu belirterek, “Ahmet Arslantaş’a ödül vermek benim için bir onurdur. Haberi de haber gibi habermiş. Ahmet Arslantaş gazetecilik kimliği yanında gördüğümüzde mutluluk duyduğumuz bir arkadaşımızdır. Kendisini tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum” dedi. Vali Kalkancı, gazeteciliğin fedakarlık ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirterek, “Basın yayın başladığı günden itibaren etrafını aydınlatan, bilgilendiren, hatayı fark ettiren, eksiği hissettiren bir fonksiyon görevi yürütüyor. Gazeteci arkadaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.

Törenin açılışında konuşan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman’da faal olarak görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Aslan, “Türkiye Gazeteciler Federasyonunu Adıyaman’daki tek temsilcisi olan cemiyetimiz Adıyaman’daki mesleğini faal olarak yürüten 65 üyesi ve 12 yönetim kurulu üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Cemiyetimiz Adıyaman’da ki faal olarak çalışan gazetecileri tek çatı altında toplamak gayesindedir” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bayram Ekici ise konuşmasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bile gazetecilerin çalıştığını belirterek, özellikle yerel medyaya destek çıkılması gerektiğine işaret etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

“Gecede En İyi Görüntü” ödülü Mercan TV Muhabiri Ömer Karakuş, “En İyi Köşe Yazarı” ödülü Şehirde Bu Hafta Gazetesi Sahibi Ferhat Vural, “En İyi Fotoğraf” ödülü Anadolu Ajansı Muhabiri Emin Tezerdi, “En İyi Mizanpaj” ödülü Yeniyol gazetesinden Abdurrahman Erdil ve “Jüri Özel Ödülü” Mustafa İlik’e verildi.

Adıyaman Harfhane gurubu müzikleriyle geceye renk kattı.