Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, “yakalanacağını anlayınca teslim olmaya karar verdiğini” bildirdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek emniyete giden Akın, buradaki ifadesinde, “Geçmişte Fetullah Gülen cemaati olarak tanıdığım, şimdi terör örgütü olarak gördüğüm yapılanma hakkında bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatmak istedim. Geçmişte bu yapılanma içerisinde yer aldığım için pişmanım, örgütün gerçek yüzünü görmemiştim. Geçmişte yaşadıklarım ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarım beni sürekli rahatsız ediyordu. 15 Temmuz, ülkemize en büyük ihanetin yapıldığı geceydi. Uzun zamandır ifade vermek istiyordum ancak cesaret edemiyordum” beyanında bulundu. 1996’da Adana’da gittiği Işık Dershanesi aracılığıyla kendisine ulaşan “Ali” adlı kişinin, derslerinde yardımcı olabileceğini söyleyerek, kaldığı üniversite evine davet ettiğini, bu yapılanmayla bu şekilde tanıştığını anlatan Akın, “1996 ve 1997 içerisinde yaklaşık bir buçuk yıl süresince M.Ç. adlı şahsın cemaat evine gitmiştim. Fen lisesi sınavlarına hazırlamak için ders çalıştırmanın yanında dini bilgiler öğrenmemiz ve uygulamamız için bizi yönlendirdiler. Birlikte namaz kılma, Risale-i Nur külliyatını okuma, Fetullah Gülen’in kitaplarını okuma ve kasetlerini dinleme şeklinde faaliyetler yapılırdı” dedi.



EN SON ARALIKTA GÖRÜŞMÜŞ

Akın, askerî lisede hazırlık okurken kendisine kod adı kullanmak gerektiğinin söylendiğini bildirerek, FETÖ içinde “Cenk” kod adını kullandığını kaydetti. Akın, 2000’de askerî lisenin son sınıfındayken ve 2011 yılında bu yapıdan ayrılmak istediğini ancak örgütün imalı tehditlerinden korktuğu için görüşmelere devam ettiğini söyledi. Akın, sorumlu “Kerem” simli örgüt mensubunun 2014’te kendisini M.K. adlı bir bir uzman yardımcısına devrettiğini, bu kişiyle ayda bir görüştüklerini, 2015 ve 2016’da S.S’nin kendisiyle ilgilendiğini, bu süreçte örgüt mensuplarının kendisine kontörlü telefon üzerinden ulaştığını söyledi. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Abdülkadir Koçyiğit ile görüştüklerini anlatan Akın “Bana, ‘Seninle tekrar görüşmek istiyorlar. Benim sağlayacağım temasla görüşebilirsin.’ dedi. Darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını, bu yapıdaki insanlarla görüşmek istemediğimi söyledim. En son Aralık 2017’de Bahçelievler’de görüştük” diye konuştu.



“ANKESÖR” KORKUSU

Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun, arz için geldiğinde “Önümüzdeki hafta 700 kişilik ekibe Ankara’da ankesör operasyonu yapılacak” dediğini duyduğunu ve ertesi gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli iki savcının Kuvvet Komutanını ziyarete geldiğini anlatan Akın, “Ziyaret sonunda protokol subayı Yüzbaşı Gürsel Aygar, alınacak 700 kişinin Kara Kuvvetleri personeli olduğunu söyledi. Benim de ankesörde görüşmelerim olduğu için tedirgin olmuştum” bilgisini paylaştı. Akın, 25 Aralık 2017 gecesi, sabah gözaltına alınacağını düşünerek, sabaha kadar uyumadığını, kendisine çanta hazırladığını ve sabah 06.30’a kadar pencere önünde memurların gözaltına almak üzere gelmesini beklediğini dile getirdi. Yüzbaşı Aygar’ın, 26 Aralık’ta, MİT’ten olduğunu söylediği bir misafirinin öğleden sonra geldiğini bildirerek, baş başa görüşmeleri sırasında Aygar’ın “Önemli bir konuyu anlatıyor.” dediğini ifade etti. Akın, “Bundan da benim örgüt üyesi olduğumu söylediler, diye tedirgin oldum. Bütün bu gelişmeler üzerine yakalanacağımı anladım ve teslim olmaya karar verdim” diye konuştu.