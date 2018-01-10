Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, “Geçen yıl, eylem hazırlığındaki 113 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca 697 olay da engellendi. 2016 yılına göre de PKK'ya katılım yüzde 80 oranında azaldı" bilgisini verdi. Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Soylu, “2015 yılında uyuşturucudan ölen insan sayısı 520. 2016 yılında 920, 2017'de ise binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Uyuşturucu ülkemizin gelecek nesillerine, onların zihinlerine, beyinlerine yönelik bir terörizm hadisesidir” dedi.

Bu arada, güvenlik güçleri operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarını da kurutuyor. Yeni yılın ilk gününden bu yana kaçak 298 bin paket sigara, 1.8 ton çay, 5.5 ton akaryakıt, 164 cep telefonu ile 515 kilo eroin ve 2.5 ton esrar ele geçirildi.