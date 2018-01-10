Belediye Meclisinde alınan kararla, Çankaya İlkbahar Mahallesinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağın isimleri değiştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince, isim tabelaları indirilen Büyükelçiliğin bulunduğu 613. Sokak’a “Fahreddin Paşa”, 609. Cadde’ye ise “Medine Müdafii” yazılı tabelalar asıldı. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan’a hakaret içeren paylaşımı tepki çekmişti.
Elçilik sokağının ismi 'Fahreddin Paşa' oldu
10.01.2018 - 04:44 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.
Etiketler : fahreddin paşa,elçilik,
534994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534994.aspx
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