Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Meclisinde alınan kararla, Çankaya İlkbahar Mahallesinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağın isimleri değiştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince, isim tabelaları indirilen Büyükelçiliğin bulunduğu 613. Sokak’a “Fahreddin Paşa”, 609. Cadde’ye ise “Medine Müdafii” yazılı tabelalar asıldı. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan’a hakaret içeren paylaşımı tepki çekmişti.