Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her şey İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İktidara yakın milis gücü" kuruldu açıklamasıyla başladı. Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kamplarından bahseden Akşener'in ardından İYİ Parti’li Cumali Durmuş yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Cumali Durmuş, "Bahçecik'te etrafı duvarlarla çevrili bir kamp. İçinde silah talimi yapılıyor" dedi.

İYİ Parti’nin bu iddiası üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Saman Dağları eteklerinde, Aytepe Yaylası bölgesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Diriliş Kampı’nda basın mensupları ile bir araya gelerek iddiaları cevapladı.

Aytepe Yaylası’nda 300 bin metrekare alana kurulan Diriliş Kampı’na ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin ziyaret edip, kamp alanında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Karaosmanoğlu, kampla ilgili yapılan eleştirilerin yalan olduğunu, iddiaların karanlık düşüncelere sahip insanlara ait olduğunu söyledi.

Bakan Karaosmanoğlu, “Bu iddiayı söyleyenler gelsin baksınlar buraya. Burası herkese açık. Çocuklarımız burada üç gün kalıyorlar. Yemesini, içmesini, her şeyini biz veriyoruz. Birincisi herhangi bir ücret almıyoruz. İkincisi spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, bisiklete biniyorlar. Değişik aktiviteler var, onlara katılıyorlar” dedi.