Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da geçtiğimiz kasımda ortaya çıkan hastaneden bebek satılma skandalına bir yenisi daha eklendi. Maddi zorluklar çeken Berberoğlu ailesi, 1992’de 15 çocuklarından biri olan kızları Hatice’yi henüz 3 yaşındayken İncirlik Üssü’nde görev yapan Amerikalı bir yüzbaşıya para karşılığında evlatlık verdi. ABD’ye götürülen küçük kıza, yeni ailesi Michelle Salery adını verdi. Berberoğlu çifti, bu olaydan 8 yıl sonra da o zamanlar 7 yaşında olan kızları Seçil’i üste görevli bir cerraha sattı. Adı Britanny Louisse Quillen olarak değiştirilen Seçil (25) ile ablası, birbirlerinden habersiz Amerika’da kendi hayatlarını kurdu. Büyüdüklerinde evlatlık olduklarını öğrenen kardeşler, yıllar sonra birbirlerini buldu. Kız kardeşler el ele vererek Adana’da yaşayan ailelerine de kavuşabilmek için Türkiye’deki bir televizyon programına katıldı. İkili, bu sayede diğer kardeşleri ve anneleriyle buluştu. Bütün aile, şimdi kayıp diğer 2 kardeşin peşine düştü. Gerçeği öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirten Hatice “Ailem fakir olduğu için beni vermiş. Her zaman gerçek anne babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Gerçek evimde öz ailemle bir arada olmayı umuyordum. Şu an onları buldum. Onlarla birlikte olmak çok güzel. Hepimiz birbirimize benziyor ve aynıyız. İngilizce konuşuyorum ama Türk’üm” şeklinde konuştu. Kardeşi Seçil ise “Amerika’da oturuyorum ama bir gün hayatımı Adana’da kurup yaşamayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge esnafı: Misyonerlik için satın alıyorlardı

Bu olay sonrası akıllara ‘Başka çocuklar da evlatlık verilmiş midir?’ sorusu geldi. Bölgede 40 yıldır yaşayan esnaf Mahmut Acar (53), Amerikalı askerlerin 80-90’lı yıllarda yaygın olarak Türk bebeklerini satın aldığı iddiasında bulundu. 1994’te bir askerin de, kendisinden kızını satın almak istediğini söyleyen Acar “O zaman fakirlik vardı. Askerler gelip parayla çocukları alıyorlardı. Satanların çoğu içeride çalışan kadınlardı. İş birliği yapıyorlardı. Bazı Amerikalılar çocukları olmadığı için, bazıları da dinlerini değiştirmek, misyonerlik yapmak için satın alıyorlardı. İnsan evladını satar mı? Bana teklif ettiklerinde deliye dönmüştüm” diye konuştu. Mehmet Bozkurt ise, bebek satışı olaylarının dışında çok sayıda Türk kadınının da Amerikalılarla evlenerek ABD’ye gittiğini belirtti.