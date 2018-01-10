İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. İranlı elçiye, Beşşar Esad rejiminin son günlerde siyasi çözüm sürecini baltalayan tavrı nedeniyle oluşan rahatsızlığın dile getirileceği öğrenildi.