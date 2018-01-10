İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. İranlı elçiye, Beşşar Esad rejiminin son günlerde siyasi çözüm sürecini baltalayan tavrı nedeniyle oluşan rahatsızlığın dile getirileceği öğrenildi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, Dışişleri'ne çağrıldı
10.01.2018 - 11:24 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Esad rejiminin Suriye'deki siyasi çözüm sürecini baltalayan saldırıları nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı.
Etiketler : iran,ankara,
535089 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535089.aspx
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