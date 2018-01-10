Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Peygamber Efendimiz, "Allah adil olanları sever" buyuruyor. Dinimizin biz inananlara yüklediği en önemli sorumluluklardan biri de adaletle davranmaktır. Kendi tarihimizde de adaletle davranan devlet adamlarının hayırla yadedildiğini görürüz. Selçuklu ve Osmanlı'nın adalet kavramları çağının çok ötesinde bir adaleti temsil ediyor. En küçük bir olumsuzluk yoksa devletin adalet üzre yönetilmiş olmasıdır. Kağıt üzerinde kalan kanunların en anlama geldiğini en iyi siz hukukçularımız bilirsiniz. Ülkemizde uzun dönem kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır.

AK PARTİ'NİN İSMİ BÖYLE KOYULDU...

Geciken adalet, adalet değildir. Onun için de imkan bulduğumuzda hemen bu konuyu önceliklerimizin en başlarına aldık. Milletimizin, şeriatın, yani adaletin kestiği parmak acımaz ifadesi, buradaki sınırsız teslimiyet duygusu, ağır aksak işleyen hukuk sistemine değil, hakiki adalete karşıdır. Gerek kanun yaparken gerekse uygularken mihenk noktamızın daima adaletin tesisi olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak işte o zaman gerilemiş, sorunların ağırlığı altında ezilmişizdir. Bunun için 2002 yılında yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde ismi için tereddüt etmeden, seçtiğimiz mefhumların en başında adalet geliyor. Araştırmalar sonucunda partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi olarak koyduk. 42 bin denek üzerine kamuoyu araştırması yaptık, bu isimde karar kıldık. AK Parti kısaltması ile de bunu taçlandırdık.

BU BİR ÖZ ELEŞTİRİDİR, MAALESEF...

Konfüçyus, “adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner” diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın da temeli adalet olan bir yönetim özleminin aslında ifadesidir. Adaletin temsili için 15 yıldır çalışıyoruz. Temel kanunların yenilenmesinden, geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, UYAP’ın kuruluşuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik, UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi maalesef bu bir öz eleştiridir. FETÖ’cülere kaptırdık. Ve bu ağ, orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar ve oradan da gerçekten de en büyük zulmü icra ettiler. Her şey yolunda giderken adaletle davranmak nispeten daha kolay olabilir. Zor olan kriz dönemlerinde aynı davranışı sergileyebilmektir. Şu anda biz 1. Adalet Şurası'nı yapıyoruz. Bu çok ama çok önemli. Zira Rabbimizin emri ilahisi, bütün işlerinizde istişare edinizdir.

BUNLARDA ADALET FALAN YOK! ADALET BURADA

En vahşi saldırıları bile hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastıracak dünyada başka bir millet, devlet yok. Hiç kimse kalkıp da bize ne düşüyor demedi. Kendi ideolojilerini paylaşan birilerine yönelik yargı bir karar vermeye kalksa, bununla ilgili hemen hesaba çekerler. Sizde böyle bir şey normal zamanda olduğu zamanda biz size kalkıp bunu "geri verin" diyor muyuz? Ülkeme darbe yapanları koruma altına alıyor, bize iade etmiyorsun. Bunlarda adalet falan yok. Adalet burada, burada. En son Amerika. Rıza Sarraf meselesini gördünüz. Hukukla alakası var mı? Siyasi bir kararı açık, net alabiliyorlar.

KESİNLİKLE SAYGI DUYMUYORUM, İNANMIYORUM

Ülkemden kaçıp giden o malum teröristi Amerika'da besleyen kişiler, "ver bize bunu" dediğimizde vermiyor. Bizden 12 terörist istediler, biz onlar 15 sene içerisinde verdik. Şu anda yargı makamlarımız bu kişi ile ilgili kararlarını veriyor, bütün dosyaları gönderiyor. Hukuka, kanuna, zerre kadar saygıları yok. Siyasi kararlarla Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün. Ben bunların kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum, inanmıyorum.