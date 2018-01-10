Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere yapılan operasyonda S.B, Ö.H.Y. ve D.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.