Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere yapılan operasyonda S.B, Ö.H.Y. ve D.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ’da 3 kişi FETÖ’den gözaltına alındı
10.01.2018 - 17:58 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : tekirdağ,FETÖ,
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