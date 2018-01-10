Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapalı ve çamurlu olduğu için yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırmıştı. Görüntüler basında yayınlanınca bu hareketi herkesin takdirini topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Beştepe'deki kaymakamlar toplantısında yaptığı konuşmada Karamanlar'ı örnek gösterdi.

"BİZİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Neşet Ertaş'a babasının söylediği "Aşkınan çalışan yorulmaz" ifadesini anımsatan Erdoğan, ülkesi ve milleti için aşkla, sevgiyle, tutkuyla çalışanların asla yorulmayacağını söyledi. Her başarının gücü ve azmi biraz daha artıracağına işaret eden Erdoğan, yapılan hizmetler karşılığında alınan "Allah razı olsun" sözünden daha değerli bir armağan ve hediyenin olamayacağını ifade etti. İki bacağı kesilmiş yaşlı amcanın ve eşinin de Sağlık Bakanlığı personeline yaptığı hizmet karşılığında "Allah razı olsun" dediğini ifade eden Erdoğan, en büyük servetin bu olduğunu belirtti. Erdoğan, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dedi.