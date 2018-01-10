Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması yapıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal da duruşmayı izledi.

Tank hareket edince teslim olamamış



Tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Yasin Kaya, duruşmada yaptığı savunmada, 15 Temmuz’da tatbikat yapılacağı ve alarm verildiği anda 45 dakika içerisinde kışlaya gelinmesi talimatı verildiğini söyledi. Tankla daha sonra birlikten çıktıklarını, bu sırada tank komutanı olan eski Astsubay Mahmut Taşlı'nın Vedat Yıldız'a nereye gittiklerini sorduğunu, Yıldız'ın ise "Beni takip edin." dediğini anlatan Kaya, "Tankla sonradan öğrendiğim Göztepe bölgesine gelmişiz. Bazı kişiler, tankın etrafında bağırıyor, bazıları tankın önüne geçmeye çalışıyor." dedi. Polisle görüştüğünü, teslim olmak istediğini, halkın tanka saldırması sonucunda tankın hareket ettiğini, teslim olamadığını iddia eden Kaya, daha sonra köprüye geldiklerini ifade etti.

"FETÖ'yü hapishaneye girince duydum"



Cep telefonundan eşiyle sürekli mesajlaştığını aktaran Kaya, "Eşim bana mesaj attı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, 'darbe' dediğini, FETÖ'müymüş neymiş, onun darbe yaptığını söyledi. O zaman anladım. Bir haltlar oluyordu." dedi.Mahkeme Başkanı Taner Akıncı'nın, "FETÖ’yü daha önce hiç duymadın mı?" sorusuna Kaya, "Hiç duymadım. Hapishaneye girince duydum. Ben 17-25 Aralık'ı da hapishanede duydum. Askerin siyasetle işi olmaz." şeklinde cevap verdi. Başkan Akıncı, "Bizim ne biçim askerlerimiz var?" diyerek Kaya'nın cevabına tepki gösterdi.