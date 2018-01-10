Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak merkezli başlatılan operasyonda gözaltına alınan 16’sı muvazzaf 24 asker, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de eş zamanlı düzenlenen operasyonda ardışık telefon numaraları ile maskelenen, randevu sistemi ile buluştukları 2013 ila 2016 arasında örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen şüphelilerden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Askerlik şubesi başkanı da tutuklandı



Tutuklanan şüpheliler arasında Altındağ Askerlik Şubesi Başkanı Albay A.K.'nin yanı sıra Gölcük Donanma Komutanlığında görevli astsubay K.D., emekli astsubay H.B., KHK'yla askeri okuldan ihraç edilen N.K. ve muvazzaf albay F.S. yer alıyor.