Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren mahkemenin sonunda zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ocak'ta Karaman ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınmıştı.

Adresinde bulunamayan 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.